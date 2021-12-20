الأحمد: البرلمان العربي يقر تنظيم حملة شعبية لحشد الدعم المالي لفلسطين

عزام الأحمد

رام الله - دنيا الوطنأعلنعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الاثنين، عن أن لجنة فلسطين في البرلمان العربي أقرت تنظيم حملة شعبية لحشد الدعم المالي لفلسطين بعيداً عن الدعم الرسمي ودعوة الدول العربية للايفاء بالتزامتها المالية على غرار الجزائر.وأوضح الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن توصيات اللجنة التي من المقرر إقرارها الخميس المقبل ناقشت مختلف جوانب القضية الفلسطينية وخاصة الوضع السياسي على ضوء المتغيرات الأخيرة ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام .وأشار الأحمد إلى أن لجنة فلسطين شكلت لجنة فنية لإعداد الصيغ اللازمة لإقراها وتنفيذ توصياتها والتي تشمل ايضا توفير الدعم القانوني لفلسطين لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.وفيما يتعلق بعقد المجلس المركزي الشهر المقبل، أعلن الأحمد بأن جميع الفصائل في منظمة التحرير تشارك في اللجنة التحضيرية لبحث مخرجات الجلسة باستثناء الجبهة الشعبية التي يجري معها حوار فيما يتعلق بمشاركتها في الجلسة.