الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 126 بوضع صحي خطير

رام الله - دنيا الوطنحذر عبد القادر الخطيب، وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام لليوم 126 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري.وقال الخطيب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: "إن سلطات الاحتلال تريد إيقاع أكبر قدر من الأذى الصحي بحق الأسير ابو هواش من خلال رفضها نقله لمشفى مدني لايصال رسالة للأسرى بعدم الدخول في هكذا اضرابات".في سياق آخر، أوضح الخطيب بأن الأسرى سيتخذون خطوات تضامنية واسنادية للأسيرات في سجن الدامون اللواتي يتعرضن لعمليات تنكيل وتمنع عنهن الزيارة تحت حجج واهية، وقامت بعزل ثلاث أسيرات منهن في ظروف صعبة .