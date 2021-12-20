الفلبين: إعصار "راي" يخلف الدمار ويوقع مئات القتلى والجرحى





رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن 208 أشخاص حتفهم في الفلبين جراء استمرار الإعصار "راي"، هو أحد أعنف الأعاصير التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة، فيما تواصل فرق الإغاثة لتوزيع المياه والمواد الغذائية في الجزر المنكوبة.وأفادت إحصاءات الشرطة الوطنية أن 239 شخصاً على الأقل أصيبوا، فيما فُقِد 52 آخرون بعد أن اجتاح الإعصار المناطق الجنوبيّة والوسطى من الأرخبيل.وضرب الإعصار مصحوباً برياح بلغت سرعتها 195 كلم/ساعة وسط الفلبين وجنوبها الخميس والجمعة، وأدّى إلى اقتلاع أسقف المنازل ودمّر أبراج اتّصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً قبل أن يتّجه السبت نحو بحر الصين الجنوبي.وكشفت صور جوية نشرها الجيش عن دمار كبير في المناطق المتضررة، واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم، بحسب ما جاء على موقع (فرانس 24).وأعلن حاكم جزيرة بوهول السياحية (وسط) آرثر ياب، في وقت سابق، أن 73 شخصاً على الأقلّ لاقوا حتفهم في مقاطعته، وفقًا لبيانات رؤساء البلديات.وفي جزيرة ديناجات، قال مسؤول الإعلام في الإقليم جيفري كريسوستومو برس إن عشرة آخرين لقوا حتفهم، كما ويرجح ارتفاع عدد الضحايا مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق التي دمرها الإعصار.وانتشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضرّراً، ونقلت سفن الجيش وخفر السواحل الماء والغذاء والدواء، كما وصلت آليات ثقيلة لتنظيف الطرق التي قطعت عند سقوط أشجار وأعمدة كهرباء.