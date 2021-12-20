شؤون فلسطينية

الخارجية تدين التعليمات الجديدة لاعدام مزيد الفلسطينيين وتتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

الخارجية تدين التعليمات الجديدة لاعدام مزيد الفلسطينيين وتتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات للجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، بعد أن كانت عملية إطلاق النار تتم تجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات السلمية وليس بعدها، وذلك بحجة السماح للجنود (بالدفاع أنفسهم) وفقاً لأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.

و تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الاعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أوامر اطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟.

و قالت الوزارة: "إن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار واعتبارها أنه (خطوة مهمة طال انتظارها لإطلاق النار على ملقي الحجارة خلال فرارهم) لهو دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم".

و حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كاهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام.

و ستتابع الوزارة هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعتراف إسرائيلي رسمي باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، ودليل أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والاعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي ويعتبره بحد ذاته تحريضاً على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

و طالبت الجهات الاممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ  ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فوراً.

أخبار ذات صلة

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

مستشار وزيرة الصحة: لا إصابات بالمتحور (أوميكرون) في قطاع غزة

مستشار وزيرة الصحة: لا إصابات بالمتحور (أوميكرون) في قطاع غزة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ &#34;وليد عساف&#34;

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ "وليد عساف"

اشتيوي: الاحتلال يهدف لتنفيذ مخططاته بالاستيلاء على 20 دونماً من أراضي سلفيت

اشتيوي: الاحتلال يهدف لتنفيذ مخططاته بالاستيلاء على 20 دونماً من أراضي سلفيت

الأحمد: البرلمان العربي يقر تنظيم حملة شعبية لحشد الدعم المالي لفلسطين

الأحمد: البرلمان العربي يقر تنظيم حملة شعبية لحشد الدعم المالي لفلسطين

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 126 بوضع صحي خطير

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 126 بوضع صحي خطير

تحذيرات من مخطط هدم واسع في أحياء القدس

تحذيرات من مخطط هدم واسع في أحياء القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتيوي: الاحتلال يهدف لتنفيذ مخططاته بالاستيلاء على 20 دونماً من أراضي سلفيت

اشتيوي: الاحتلال يهدف لتنفيذ مخططاته بالاستيلاء على 20 دونماً من أراضي سلفيت

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 126 بوضع صحي خطير

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 126 بوضع صحي خطير

فدا: الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

فدا: الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

الخارجية تدين التعليمات الجديدة لاعدام مزيد الفلسطينيين وتتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

الخارجية تدين التعليمات الجديدة لاعدام مزيد الفلسطينيين وتتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرق خانيونس

توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرق خانيونس

الخارجية: نتابع تعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

الخارجية: نتابع تعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

فدا- الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

فدا- الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

نادي الأسير: إدارة سجن (الدامون) تُنكّل بالأسيرات وتعزل ثلاثة منهن

نادي الأسير: إدارة سجن (الدامون) تُنكّل بالأسيرات وتعزل ثلاثة منهن

منوعات

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

عربي

الأردن يعلن استعداده للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

الأردن يعلن استعداده للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الإمارات تسجل رقما قياسياً في التوزيع العالمي للقاحات (كورونا) بنقل 600 مليون جرعة

الإمارات تسجل رقما قياسياً في التوزيع العالمي للقاحات (كورونا) بنقل 600 مليون جرعة

مصر تسجل 46 حالة وفاة و919 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 46 حالة وفاة و919 إصابة جديدة بـ(كورونا)