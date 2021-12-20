توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن ست آليات عسكرية تضم جرافات ودبابات من نوع "ميركافاه"، انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة الفخاري شرق خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية.وأشارت إلى أن آليات الاحتلال قامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعات من المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وتحديداً على مقربة من السياج الحدودي شرق البلدة.وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.