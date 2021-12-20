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الأردن: أربع وفيات من عائلة واحدة بحريق خيمة في منطقة الكرامة

الأردن: أربع وفيات من عائلة واحدة بحريق خيمة في منطقة الكرامة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص حتفهم، صباح اليوم الاثنين، إثر حريق شب في خيمة بمنطقة الكرامة غرب محافظة البلقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال فراس أبو قاعود، محافظ البلقاء: "إن المتوفين جميعهم من عائلة واحدة يحملون جنسية آسيوية لقوا حتفهم تفحماً إثر تعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وتم إخلاء الوفيات إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة"، وفق (عمون).

وأضاف: "أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الحادث".

من جانبه ، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: "إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص؛ أب وأم وطفليهما، من جنسية أسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

فيما قامت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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