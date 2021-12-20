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دولي

أحدث إحصائية لإصابات (كورونا) حول العالم

أحدث إحصائية لإصابات (كورونا) حول العالم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 274 مليوناً و696 ألفا و123 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و354 ألفا و324 وفاة.

وقالت: "إن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة".

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و439 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 617 ألفا و803 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 477 ألفا و422 حالة.

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