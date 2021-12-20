وزير الخارجية الصيني: بكين لن تخشى مواجهة الولايات المتحدة



وأضاف المسؤول الصيني: "بكين سترحب بالتعاون مع واشنطن إذا كان يصب في مصلحة الطرفين"، لافتاً إلى أن المنافسة بين البلدين يجب أن تكون إيجابية، وفق (سكاي نيوز)



وتابع وانغ يي: "المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقديرات استراتيجية من الجانب الأميركي".



وفي وقت سابق، أعلن لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي، أن سعي الصين لامتلاك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت يزيد من التوترات في المنطقة.



وقال أوستن: "الولايات المتحدة تحافظ على قدرتها على ردع التهديدات المحتملة التي تمثلها الصين".



وعقب وزير الدفاع الأمريكي على أحدث اختبار للصين لأسلحة فرط صوتية في يوليو، قائلاً: "لدينا مخاوف بشأن القدرات العسكرية التي تواصل جمهورية الصين الشعبية السعي وراءها. مرة أخرى، السعي وراء هذه القدرات يزيد من التوترات في المنطقة".



وتابع "ذلك يؤكد فقط سبب اعتبارنا جمهورية الصين الشعبية على أنها تحدينا المتصاعد. سنواصل الحفاظ على قدرات الدفاع والردع ضد مجموعة من التهديدات المحتملة من جمهورية الصين الشعبية لأنفسنا ولحلفائنا".





رام الله - دنيا الوطنقال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، اليوم الاثنين، بإن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في بكين.