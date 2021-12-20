توجه لفتح الملاجئ في إسرائيل لمواجهة العواصف



وتتأثر المنطقة اليوم الاثنين، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، ويستمر لثلاثة أيام قادمة، تخلله هبات رياح قوية وأمطار غزيرة.











رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس التوجه لفتح الملاجئ في البلاد لمواجهة العواصف المحتملة في فصل الشتاء.وبحسب الصحيفة، فإن هناك توجه لفتح الملاجئ بعد تجهيزها لفصل الشتاء لخدمة الإسرائيليين الذين قد تتعرض منازلهم للغرق أو لأضرار بفعل المنخفض الحالي والمنخفضات المقبلة.