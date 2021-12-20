مقاتلة روسية تدخل في تصنيف أفضل عشرة إنجازات طيران في العالم لـ2021
أصبحت أحدث مقاتلة روسية (Checkmate)، التي طورتها شركة سوخوي، واحدة من أكبر عشرة إنجازات في مجال الطيران العسكري في العالم هذا العام. تم نشر التصنيف في مجلة (Aviation Week & Space Technology).
وبحسب (سبوتنيك)، تضمنت القمة أيضًا إنجازات الطيران العسكري العالمي مثل الرحلة الأولى لـ "طائرة مسيرة" وإعادة تزويد طائرة بالوقود في الجو، والتي تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق اختبار (Checkmate) في عام 2023 ، وبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025.
لأول مرة، قدمت المقاتلة الروسية (تشيك ميت) للجمهور في معرض ماكس-2021 الجوي، وتم تجهيز الطائرة التكتيكية الخفيفة (Checkmate) بجميع الميزات الأكثر تقدماً، بما في ذلك الهندسة المعمارية المفتوحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
لأول مرة، قدمت المقاتلة الروسية (تشيك ميت) للجمهور في معرض ماكس-2021 الجوي، وتم تجهيز الطائرة التكتيكية الخفيفة (Checkmate) بجميع الميزات الأكثر تقدماً، بما في ذلك الهندسة المعمارية المفتوحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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