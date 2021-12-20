مقاتلة روسية تدخل في تصنيف أفضل عشرة إنجازات طيران في العالم لـ2021





وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق اختبار (Checkmate) في عام 2023 ، وبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025.



لأول مرة، قدمت المقاتلة الروسية (تشيك ميت) للجمهور في معرض ماكس-2021 الجوي، وتم تجهيز الطائرة التكتيكية الخفيفة (Checkmate) بجميع الميزات الأكثر تقدماً، بما في ذلك الهندسة المعمارية المفتوحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأصبحت أحدث مقاتلة روسية (Checkmate)، التي طورتها شركة سوخوي، واحدة من أكبر عشرة إنجازات في مجال الطيران العسكري في العالم هذا العام. تم نشر التصنيف في مجلة (Aviation Week & Space Technology).وبحسب (سبوتنيك)، تضمنت القمة أيضًا إنجازات الطيران العسكري العالمي مثل الرحلة الأولى لـ "طائرة مسيرة" وإعادة تزويد طائرة بالوقود في الجو، والتي تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة.