الأردن يعلن استعداده للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة المياه والري في الأردن، اليوم الاثنين، أن جميع كوادرها وطواقمها تعمل على مدار الساعة، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.وأوضحت في بيان: "أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة منذ التوقعات الأولى لقدوم المنخفض سواء في مركز العمليات الرئيسية وشركات وإدارات المياه المعنية ومديرية السدود وكذلك مديريات الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة، للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة".وأضافت: "أنها تتلقى الملاحظات والشكاوى على الرقم الموحد 117116 على مدار الساعة".وأشارت إلى أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات وتفعيل غرفة العمليات الرئيسة في مركز عملياتها لإدارة وتنسيق إجراءات للتعامل مع الظروف الجوية أولاً بأول.وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، والتعاون مع كافة كوادرها المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.ولفتت إلى أنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ في مختلف مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وتحذير المزارعين، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم وكذلك منع اقتراب المواطنين ومربي المواشي من المرافق المائية وخاصة السدود.