نيوزيلندا تعلن وفاة لشاب قد يكون مرتبطة بتلقيه لقاح "فايز"

رام الله - دنيا الوطنكشفت دولة نيوزيلندا، اليوم الاثنين، عن فاة لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً، من المرجح أن يكون مرتبطة بتلقيه لقاح (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا).وقالت السلطات في نيوزيلندا: "إنها تعتقد أن وفاة الرجل مرتبطة بتلقيه لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 بعد أن أصيب بالتهاب نادر في عضلة القلب عقب حصوله على الجرعة الأولى"، وفق (روسيا اليوم).بدوره، قال المجلس المستقل المعني بمراقبة سلامة لقاحات (كورونا) في بيان "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، يعتبر المجلس أن إصابة هذا الشخص بالتهاب عضلة القلب ربما كان ناتجا عن تلقيه اللقاح".فيما لم يطلب الرجل، الذي توفي خلال أسبوعين من حصوله على الجرعة الأولى، أي استشارة طبية أو علاج بعد الأعراض التي ظهرت عليه، كما أن التهاب عضلة القلب يمكن أن يحد من قدرته على ضخ الدم وقد يسبب تغيرات في إيقاع ضرباته.من جانبه، قال متحدث باسم شركة (فايرز): "إن الشركة على علم بشأن التقارير عن حدوث الوفاة في نيوزيلندا، وإنها تراقب جميع التقارير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة".