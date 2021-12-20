الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين



وأفادت مصادر محلية، أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت الأسير المحرر جهاد محمود العلامي، وخالد عيسى الصليبي.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سالم أبو يعقوب، من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، وفي جنين تصدي مقاومون في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال قرية السيلة الحارثية غرب المدينة.



وأفاد شهود عيان أن المقاومين أطلقوا الرصاص وألقوا العبوات المتفجرة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وشارك في التصدي لاقتحام الاحتلال أعداد كبيرة من الشبان من جنين ومخيمها والقرى المجاورة لسيلة الحارثية.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتــلال داهمت منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات في بلدة السيلة والذي يتهمهما بتنفيذ عملية نابلس وقتل مستوطن، واوضحت أن الاحتلال أخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.



وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة.



ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، جرت (8) عمليات منها في نابلس.



وكما شهدت الضفة، (201) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(31) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(72) عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في مختلفة أرجاء الضفة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدداً من المواطنين خلال حملة مداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات الاسير المحرر توفيق أبو عرقوب (28 عاماً) وهو طالب بجامعة بيرزيت وناشط في الكتلة الاسلامية.وتوزعت معاناة الطالب أبو عرقوب طوال سنوات ما بين سجون السلطة والاحتلال التي حرمته من التخرج لأعوام، وشغل أبو عرقوب منصب منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، إلى أن اختطفته قوّة صهيونية خاصة من أمام مدخل الجامعة عام2017.واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أسامة غازي النعسان من قرية المغير شمال شرق رام الله، وإبراهيم محيي قاسم من بلدة دورا القرع شرق المدينة، فيما اقتحمت منزل المواطن خالد عساف (55 عاماً) في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة وفتشته.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد الصرصور من نابلس بعد استدعاءه للمقابلة، وفي محافظة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سعد محمود عريقات وإبراهيم علي ربيع من بلدة أبو ديس، ومحمد زياد شماسنة من بلدة قطنة.