الإحصاء: عجز تجاري بنسبة 23% في تشرين الأول

رام الله - دنيا الوطنأظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الإثنين، أن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية بلغ 491.8 مليون دولار في تشرين الأول الماضي، بزيادة 23% على أساس شهري، مقارنة مع أيلول السابق.وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن العجز التجاري الفلسطيني سجل ارتفاعاً بنسبة 37% في تشرين الأول/ أكتوبر، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، وارجع الأحصاء ارتفاع العجز فيه إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.وفقا للبيانات الجديدة، ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع أيلول السابق، كما ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، وبلغت قيمتها 132.9 مليون دولار.وأضاف "الإحصاء" أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر تشرين الأول من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 104% مقارنة مع الشهر السابق، وبلغت قيمتها 20.2 مليون دولار.وارتفعت الواردات، خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر من عام 2021 بنسبة 22% مقارنة مع أيلول السابق، كما ارتفعت بنسبة 36% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، وبلغت قيمتها 624.7 مليون دولار.وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين الأول من عام 2021، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 40% مقارنة مع أيلول.