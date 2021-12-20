الإمارات تسجل رقما قياسياً في التوزيع العالمي للقاحات (كورونا) بنقل 600 مليون جرعة

رام الله - دنيا الوطنكشفت الإمارات للشحن الجوي عن تسجيل رقم قياسي في التوزيع العالمي للقاحات (كورونا)، بنقل 600 مليون جرعة مع توزيعها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أكثر من 2.8 مليون كيلوجرام /2800 طن/ من اللقاحات من 35 دولة إلى أكثر من 80 وجهة.وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بالتوزيع السريع للقاحات كوفيد-19 إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أعلن أن نحو ثلثي إجمالي اللقاحات التي نقلناها كانت إلى وجهات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وسوف نبقى بفضل انتشارنا عبر القارات الست وقدرتنا الواسعة وخبراتنا في لوجستيات سلسلة النقل المبرد شريكا موثوقا لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في الأشهر المقبلة"، وفق (وام)وحصدت (الإمارات للشحن الجوي) نمواً في الطلب على نقل لقاحات (كورونا) في النصف الثاني من عام 2021، نتيجة لانتشار حملات التطعيم على نطاق واسع عبر العالم.وفيما يتعلق برنامج (الإمارات للشحن الجوي) لنقل لقاحات (كوفيد-19) فقد نقلت رحلات طيران الإمارات نحو 2.8 مليون كيلوغرام /2800 طن/ من اللقاحات أي ما يعادل 600 مليون جرعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 وذلك من 35 دولة إلى 80 وجهة عبر القارات الست .