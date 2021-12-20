الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات







رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة، إنها وفرت أجهزة ومعدات طبية عبر منحة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، لكلاً من قسم عمليات الولادة بمجمع الشفاء الطبي وقسم عمليات مستشفى الأوروبي.وأوضح هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية، أن تلك الأجهزة تعد من الأصناف الأساسية في أقسام العمليات والتي تعاني نقصاً في أقسام العمليات في المستشفيات.ووجه حمادة شكره لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP على دعمه واستجابته لاحتياجات أقسام العمليات في مستشفيات وزارة الصحة، لافتا الى أن هناك المزيد من هذه الأصناف في الأيام المقبلة.