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الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، هما خالد عيسى الصليبي (21) عاماً، وجهاد محمود العلامي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واحتجزت عدداً من الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم قرب الحرم الإبراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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