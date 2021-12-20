الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

خالد عيسى الصليبي (21) عاماً، وجهاد محمود العلامي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، هماوفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واحتجزت عدداً من الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم قرب الحرم الإبراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.