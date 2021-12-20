الاحتلال يرصد انفلونزا الطيور (N1N5) في مزرعة على الحدود مع لبنان

وأوضحت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أن التفشي الذي انتشر في مزرعة الدجاج البياض في قرية مرغليوت قرب الحدود اللبنانية، تم اكتشافه بعد ازدياد نفوق الدجاج في المزرعة وفحص العينات في المختبر.



ولفتت إلى أن أقفاص الدجاج المزدحمة في مؤخرة المنازل هي قنبلة موقوتة ودليل على وجوب إزالتها فورا من التجمعات الزراعية المعزولة ذات السلامة البيولوجية العالية.



وعزلت الوزارة المزرعة التي تضم 244 ألف دجاجة، وأوقفت تسويق البيض، سواء من حظيرة الدجاج أو من محطات الفرز التي التقطت البيض من المجمع، وبدأت الأعمال التحضيرية لمعالجة مركز تفشي المرض. وأجرت اختبارات في المزارع القريبة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عن رصد فيروس إنفلونزا الطيور (N1N5) المسبب لأعراض مرضية في مزرعة للدواجن على الحدود مع لبنان.