تطورات حالة الطرق بشوراع غزة صباح اليوم الاثنين





ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وأشارت إدارة المرور إلى إعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة محيط برج الجوهرة بشكل جزئي.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.