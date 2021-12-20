الكويت: إصدار توصيات جديدة للتصدي لمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، اجتماعاً للاطلاع على بعض التقارير المتضمنة لتوصيات مرفوعة من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ (كورونا).وتشمل التوصيات إضافة مزيد من الإجراءات للتصدي للمتحورة (أوميكرون) للحد من انتشارها في البلاد، وفق (وكالة الأنباء الكويتية).وتضمن التوصيات على منع التجمعات والتقارب في الأماكن المغلقة والالتزام بلبس الكمام.وفيما يتعلق بحظر السماح للقادمين منها بدخول البلاد مباشرة، قالت الصحيفة: "يستطيعون الآن الجزم بأن هناك قرارا لحظر دخول القادمين من دول إفريقية جديدة".وأضافت: "أن هذا القرار يتخذ حسب الحالة الوبائية وتقارير وزارة الصحة، موضحين أنه ليس هناك ما يمنع من إضافة أي دول قد يحمل القادمون منها مباشرة المتحورة أو حتى إضافة دول أجنبية لحماية المواطنين والمقيمين من انتقال العدوى لهم".