شبان يطلقون النار والعبوات المتفجرة على قوات الاحتلال في جنين



وأفاد شهود عيان أن المقاومين أطلقوا الرصاص وألقوا العبوات المتفجرة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.



وشارك في التصدي لاقتحام الاحتلال أعداد كبيرة من الشبان من جنين ومخيمها والقرى المجاورة لسيلة الحارثية.



وقد هب الشبان مستقلين السيارات والدراجات النارية الالتحام مع أهالي السيلة في مواجهة الاحتلال.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتــلال داهم منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات في بلدة السيلة والذي يتهمهما بتنفيذ عملية نابلس وقتل مستوطن.



واوضحت أن الاحتلال أخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.



وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة.



ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، جرت (8) عمليات منها في نابلس.



كما شهدت الضفة، (201) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(31) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(72) عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في مختلفة أرجاء الضفة.







رام الله - دنيا الوطنتصدى مقاومون في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال قرية السيلة الحارثية غرب جنين.