جيش الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية غرب جنين















رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر، بعد أن نشرت القناصة على أسطح المنازل.وأضافت أن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل ذوي الأسيرين جرادات، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات.وتدعي سلطات الاحتلال بأن الشقيقين جرادات نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش (المخلاة) جنوب جنين قبل عدة أيام.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر يوم الأحد.