الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده تتيح إطلاق النار على ملقي الحجارة

أفيف كوخافي





رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.وتأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية اتخذت خلال الأشهر الأخيرة بما يتعلق بتعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال، أقرت بمبادرة منرئيس أركان جيش الاحتلال، أبرزها السماح بإطلاق النار باتجاه أشخاص يدخلون إلى قواعد عسكرية او مناطق إطلاق نار، كما التعليمات الأخيرة التي تتيح إطلاق النار على ملقي الحجارة خلال وبعد القائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.وفي تعقيبه على خروج هذه التعليمات الى حيز التنفيذ، قال جيش الاحتلال: "سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم"، ما يعني بشكل واضح القيام بعمليات إعدام ميداني ضد الشبان الفلسطينيين ويشرّع سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية الجنود لأنفسهم اثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية.