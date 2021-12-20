الاحتلال الإسرائيلي يأخذ قياسات أربعة منازل في السيلة الحارثية غرب جنين تمهيداً لهدمها











رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وشرعت بأخذ قياسات أربعة منازل تمهيدا لهدمها.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر والذي يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية (حومش)، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، ومنزل الأسير ابراهيم موسى طحاينة، والأسير محمود غالب جرادات، وأخذوا مقاسات المنازل وسلموا أصحابها قرارا بالإخلاء تمهيدا لهدمهما، وسط اشتباكات وقعت في المنطقة.وفقاً لوكالة فإن المنازل المهددة بالهدم تأوي أكثر من 30 مواطناً، وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن قواته تعرضت أثناء اقتحامها السيلة الحارثية لإطلاق نار كثيف، فيما جرت مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان الجنود بالحجارة، بينما رد الجنود بإطلاق الرصاص والغاز المدمع ما أسفر عن اصابة شاب بشظايا الرصاص.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر أمس الأحد.