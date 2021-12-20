الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع





رام الله - دنيا الوطنارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين أول من عام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 132.9 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين أول من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2021 كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 104% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 20.2 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2021 بنسبة 22% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 36% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 624.7 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2021 كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 40% مقارنة مع الشهر السابق.أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 23% خلال شهر تشرين أول من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 37% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 491.8 مليون دولار أمريكي.