عاجل

  • الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و135 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

منخفض جوي عميق وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية يضرب الأراضي الفلسطينية

منخفض جوي عميق وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية يضرب الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد، اليوم الاثنين، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 ويطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وفي ساعات المساء والليل تسقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، تسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة

توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرق خانيونس

توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرق خانيونس

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و135 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و135 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الخارجية: نتابع تعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

الخارجية: نتابع تعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة

فدا- الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

فدا- الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

نادي الأسير: إدارة سجن (الدامون) تُنكّل بالأسيرات وتعزل ثلاثة منهن

نادي الأسير: إدارة سجن (الدامون) تُنكّل بالأسيرات وتعزل ثلاثة منهن

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين

الإحصاء: عجز تجاري بنسبة 23% في تشرين الأول

الإحصاء: عجز تجاري بنسبة 23% في تشرين الأول

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فدا- الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

فدا- الإعتداءات الإسرائيلية على الاسيرات جرائم مروعة

الإحصاء: عجز تجاري بنسبة 23% في تشرين الأول

الإحصاء: عجز تجاري بنسبة 23% في تشرين الأول

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

تطورات حالة الطرق بشوراع غزة صباح اليوم الاثنين

تطورات حالة الطرق بشوراع غزة صباح اليوم الاثنين

شبان يطلقون النار والعبوات المتفجرة على قوات الاحتلال في جنين

شبان يطلقون النار والعبوات المتفجرة على قوات الاحتلال في جنين

الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

منوعات

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

عربي

الأردن: أربع وفيات من عائلة واحدة بحريق خيمة في منطقة الكرامة

الأردن: أربع وفيات من عائلة واحدة بحريق خيمة في منطقة الكرامة

الأردن يعلن استعداده للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

الأردن يعلن استعداده للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

الإمارات تسجل رقما قياسياً في التوزيع العالمي للقاحات (كورونا) بنقل 600 مليون جرعة

الإمارات تسجل رقما قياسياً في التوزيع العالمي للقاحات (كورونا) بنقل 600 مليون جرعة

مصر تسجل 46 حالة وفاة و919 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 46 حالة وفاة و919 إصابة جديدة بـ(كورونا)