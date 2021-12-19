شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": تصريحات "روبرت جينريك "عنصرية وذر للرماد في العيون

"العربية الفلسطينية": تصريحات "روبرت جينريك "عنصرية وذر للرماد في العيون
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية تصريحات "روبرت جينريك"، من الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا التي أدلى بها في أحد مؤتمرات معاداة السامية ببريطانيا ، انه سيعمل على تقديم قانون يجرم BDS في ربيع العام المقبل بحد أقصى، انها تصريحات عنصرية ومنحازة للاحتلال وذر للرماد في العيون، مضيفة:" في الوقت الذي يعاني شعبنا من إرهاب مليشيا قطعان المستعمرين الصهاينة  بالضفة وقتل أبناء شعبنا على الحواجز تحت حجج واهية، واقتحام المدن والقرى الفلسطينية ليلاً  و نهاراً بهدف إرهاب شعبنا وتقويض كل بنى الحياة الفلسطينية".

وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي امام مسؤولياته ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع بإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ، محملة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الجبهة أن حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة تسعى لمـقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، متابعة:" وكشف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وتعمل من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، مشيدة بتصاعد المقاومة الشعبية في المحافظات الفلسطينية كافة.

ودعت الجبهة في بيانها الصادر اليوم جماهير شعبنا بكافة فئاته الى الانخراط الفاعل في فعاليات المقاومة الشعبية وممارسة دورها الطليعي في مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتصدي لاقتحامات المدن والقرى الفلسطينية ومواجهة اعتداءات قطعان المستوطنين، مشيرة إلى أنها مدعومة من قبل جيش مخابرات الاحتلال ، مطالبة أحرار العالم إلى التحرك في كافة العواصم للضغط على الحكومات من اجل كبح جماح حكومة الاحتلال ، ودفعها للالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

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