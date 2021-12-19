نفتالي بنيت: الموجة الخامسة بدأت





وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتعليمي في إسرائيل.



ويحظر بدءاً من الليلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وست دول أوروبية هي، ايرلندا والنرويج واسبانيا وفنلندا والسويد وفرنسا، بعد أن تم ادراجها على القائمة الحمراء التي تشمل بريطانيا والدنمارك ومعظم الدول الافريقية.





ويلزم المطعون العائدون من هذه الدول، بالخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوع وإظهار نتيجتين سلبيتين لفحصي بي سي ار PCR، فيما يلزم غير المطعمين بالدخول الى الحجر الصحي داخل فنادق خاصة.



هذا وتأكدت إصابة قنصل إسرائيل في نيويورك، أساف زامير وحوالي عشرة من افراد طاقم القنصلية بفيروس (كورونا)، وتم إدخالهم الى الحجر الصحي.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن سلالة (أوميكرون) تنتشر بسرعة في إسرائيل، متوقعاً أن تشهد في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع قفزاً ملحوظاً في عدد الإصابات بهذا المتحور.وفي مؤتمر صحفي عقده الليلة، حث بينت الإسرائيليين، على تطعيم الأطفال بأسرع وقت ممكن وبالتقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما أوعز إلى أرباب العمل بإفساح المجال أمام المستخدمين بالعمل في منازلهم قدر الإمكان.