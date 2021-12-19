شؤون فلسطينية

عورتاني يهاتف مديرة مدرسة من غزة لفوزها بجائزة المدير العالمي

عورتاني يهاتف مديرة مدرسة من غزة لفوزها بجائزة المدير العالمي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مديرة مدرسة البراق الأساسية المشتركة في قطاع غزة د. صفاء عبد الفتاح جرادة؛ لفوزها بجائزة المدير العالمي من مؤسسة AKS في الهند.

وفي هذا السياق؛ بارك عورتاني للمديرة؛ لنيلها هذه الجائزة المرموقة في محفل علمي، مؤكداً أن فوزها يبرهن على تميز مديري ومديرات المدارس وعلى دورهم الطليعي وما يقومون به من جهود على صعيد المدرسة والمجتمع المحلي.

وبين الوزير أن هذه الإنجاز ومن قلب مدارس قطاع غزة؛ يدلل أن الكوادر التربوية قادرة على صناعة الانتصارات رغم كل التحديات والظروف الناتجة عن الاحتلال وجائحة (كورونا)، مشدداً على ضرورة الإبقاء على جذوة التميز والإبداع متقدة في
كل مدرسة وفي كل مؤسسة تعليمية.

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