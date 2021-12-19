غنيم: نسعى لحل الإشكاليات القائمة وتنفيذ مشاريع للصرف الصحي ضمن خططنا التطويرية



وأكد غنيم في هذا الجانب ان سلطة المياه تسعى لحل هذه المشكلة بشكل شمولي وتعمل على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء نظام صرف صحي متكامل في المنطقة والتي تأتي منسجمة مع خطتها لتطوير قطاع الصرف الصحي بشكل عام، منوها أن هذه المشاريع تتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة ومخططات هندسية وموافقات بيئية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، في مكتبه اليوم رئيس وأعضاء بلدية العبيدية لبحث مشكلة الصرف الصحي في البلدة والآثار السلبية لاستخدام الحفر الامتصاصية وما تسببه من مكارة صحية ومشاكل بيئية واجتماعية إضافة إلى تدفق المياه العادمة من مناطق القدس والمستوطنات المحيطة في أراضي البلدة وبحث الحلول لتحسين خدمات الصرف الصحي والحد من هذه المشكلة والتغلب على اثارها السلبية على صحة المواطنين وعلى البيئة والأراضي الزراعية.