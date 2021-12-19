"التعليم العالي" تناقش مع المراكز البحثية الأولويات الوطنية للبحث العلمي

رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المراكز البحثية المُسجلة لديها، اليوم، الأولويات الوطنية للبحث العلمي والمشاريع المُدرجة في الخطة الاستراتيجية للوزارة.جاء ذلك بمشاركة الوزير أ. د. محمود أبو مويس، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وأسرة الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي.وتطرّق اللقاء إلى الفُرص التمويلية المتاحة للمراكز البحثية من خلال المشاريع التي توفرها الوزارة، والتقارير المطلوبة من هذه المراكز، إضافة إلى مناقشة تعليمات ترخيص مراكز البحث العلمي ومقترحات التطوير.وشدّد الوزير أبو مويس على ضرورة العمل بروح الفريق لمراعاة وإنجاز الأولويات البحثية الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة ستدعم المراكز البحثية وفق الإمكانات المُتاحة، للنهوض والارتقاء بهذه المراكز وبما يخدم الأولويات الوطنية للشعبالفلسطيني.وأضاف أبو مويس: "عملت الوزارة على إعداد وثيقة وطنية للأولويات البحثية الفلسطينية شاملة لكافة المجالات، ومستجيبة لرؤية الحكومة وفقاً لخطة التنمية المستدامة المتسقة مع أهداف خطة التنمية للأمم المتحدة 2030"، متطلعاً أن تسهم مراكز البحث العلمي بصياغة هذه الأولويات كونها مرتكزاً للبحث والتطوير، للارتقاء بالبحث العلمي في فلسطين.