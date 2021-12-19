"بطولة ناجحة".. حماس تُعلق على فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب

رام الله - دنيا الوطنهنأت الدائرة الرياضية في حركة حماس، المنتخب الجزائري الشقيق بمناسبة تتويجه بلقب كأس العرب لكرة القدم التي استضافتها قطر بالفترة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي و18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تابعنا في الدائرة الرياضية ومؤسساتنا وأنديتنا وهيئاتنا وجماهيرنا الرياضية بشغف واهتمام سير البطولة منذ انطلاقها، واستحق الفريق الجزائري الفوز باللقب بجدارة واستحقاق منقطع النظير، وفور اطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة النهائية خرجت جماهيرنا الفلسطينية في مسيرات حاشدة في شوارع فلسطين تحمل الأعلام الجزائرية والفلسطينية".وتشيد الحركة الدائرة الرياضية بالتضامن العربي الكبير مع القضية الفلسطينية، في بطولة كأس العرب، وخاصة من الأشقاء الجزائريين ممثلاً بمنتخبهم الأول لكرة القدم وتضامنهم الكبير لفلسطين وجماهيره العريضة، ورفع أعلام فلسطين.كما تقدم الدائرة الرياضية الشكر الجزيل للمدرب القدير مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر الذي أهدى هذا اللقب لفلسطين عامة ولغزة خاصة، متمنين له وللمنتخب الجزائري مزيداً من تحقيق الإنجازات والألقاب.وتضيف الدائرة الرياضية بأن بطولة كأس العرب كانت بطولة ناجحة بكل ما تحمله معاني الأخوة والعروبة العربية، وتعتبر التفاف الدول العربية بكافة شعوبها في هذا العرس الكروي العربي الذي لم شمل العرب من خلال الحضور والاهتمام والتضامن الكبير اتجاه قضية فلسطين في هذه البطولة، متمنيين التوفيق لجميع المنتخبات العربية في التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم 2022.واعتبرت الدائرة الرياضية النجاح اللافت لهذه البطولة هو نجاح لكل عربي مسلم.وصرحت: نحن نعتز بحفاوة الاستقبال القطري للجماهير العربية والأجنبية التي زحفت نحو الملاعب الرائعة، والتي عكست الحضارة العربية لترسم من هذا المحفل العربي تحفة فنية مشرقة يعتز بها كل عربي، ولنثبت للعالم بأن الانسان العربي المسلم قادر على قيادة الأمة وإعادة امجادها في شتى المجالات.