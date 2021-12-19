شؤون فلسطينية

عياش يقيم حفل ومأدبة عشاء على شرف سفير دولة فلسطين برومانيا وأبناء الجالية

عياش يقيم حفل ومأدبة عشاء على شرف سفير دولة فلسطين برومانيا وأبناء الجالية
رام الله - دنيا الوطن
أقام د. محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني مأدبة عشاء في العاصمة الرومانية بوخارست ، وذلك على شرف السفير عصام مصالحة السفير الفلسطيني الجديد في رومانيا،

وحضر الاحتفال ممثلي فصائل منظمة التحرير ورئيسي الجالية في رومانيا واتحاد جاليات فلسطين في أوروبا و حشد كبير من أبناء الجالية والفعاليات الوطنية والتنظيمات الشعبية والطلبة، وطلاب هندسة الدفاع المدني والشخصيات الاعتبارية.

وفي بداية الاحتفال رحب الدكتور عياش في كلمته امام الحضور بسعادة السفير مصالحة ، مقدما له التهاني بمناسبة توليه منصبه كسفير لدولة فلسطين في رومانيا، ومتمنيا له السداد والتوفيق في مهمته الجديدة.

كما رحب د. عياش بأعضاء سفارة دولة فلسطين وبرئيسي الجالية والاتحاد واعضاء الهيئة الإدارية كما رحب بالحضور الكريم ، شاكرا تلبيتهم دعوته الكريمة.

وأكد عضو المجلس الوطني على دور رومانيا المحوري في تأييد حقنا في الحرية والاستقلال في جميع المحافل الدولية خاصة و ان رومانيا اول دوله في أوروبا اعترفت ب م ت ف عام ٧٤ ،مشيرا إلى العلاقات الأخوية التي تربط رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع الرئيس الروماني.

وأشاد عياش بدور السفير وطاقم السفارة في خدمة أبناء الجالية وثوثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين الروماني والفلسطيني وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

ووضع عياش امكانياته وامكانيات الحضور الكريم في خدمة فلسطين وسفارتها من أجل توطيد العلاقة مع رومانيا على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية.

وأرسل عياش التحية لشعبنا في قطاع غزه والقدس والشيخ جراح وكل نقط التماس مع الاحتلال ،كما حيا الاسرى فى سجون الاحتلال ، وقال :" ان شمس الحرية قادم وأن الفجر ات مهما حاولوا ان ينكلوا ويقتلوا " كما حيا اسر الشهداء والجرحى.

وجدد موقفه على أهمية وحدة أبناء الجالية وضرورة التعاون والتنسيق والتكامل في الحشد لدعم قضيتنا وشعبنا وفضح ممارسات الاحتلال.

وبدوره شكر السفير الفلسطيني عصام مصالحة الدكتور عياش على هدا التكريم على تنظيم هذا الحفل، مشيداً بدور عياش في خدمة قضيته وشعبه وأبناء جاليته.

وطالب السفير مصالحة أبناء الجالية أن تكون صفا واحدا والعمل على تطوير العلاقة مع المجتمع الروماني، وقال: "ان باب السفارة مفتوح لأبناء الجالية على مدار الساعة لخدمتهم وحل مشاكلهم إن وجدت".

وأكد مصالحة أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حريصة كل الحرص على أبنائها في الشتات.

وتخلل حفل مأدبة العشاء حوار ونقاش معمق وتبادل اطراف الحديث في قضايا مهمة.

ومن الجدير ذكره أن السفير مصالحة كان قبل تسلم مهامه الجديدة كسفير في رومانيا سفيرا لدولة فلسطين في دولة الامارات.


















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