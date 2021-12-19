شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب الحكومة الإسرائيلية باقتحام قواعد إرهاب المستوطنين واعتقال منفذي عملياتهم التخريبية

"الخارجية" تطالب الحكومة الإسرائيلية باقتحام قواعد إرهاب المستوطنين واعتقال منفذي عملياتهم التخريبية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتدخل أميركي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وألا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية، خاصة من قبل أميركا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءا بالدول الأعضاء بمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى فلسطين، والمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، إلى تحرك دولي سريع وفوري لوقف هذا الإرهاب.

وأضافت الخارجية: "تُثبت اعتداءات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة من جديد مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، والصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين العزل، على رأس تلك الحقائق أن القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين، سياسة إسرائيلية رسمية وجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب تحظى بحماية ودعم حكومي، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي معروفة لأجهزة الاحتلال، والهدف الحقيقي من دور منظمات المستوطنين سرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان".

وأشارت إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تثبت أن جيش الاحتلال هو الذي يشرف على تنظيم هذه الاعتداءات وتوجيهها وحمايتها، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية بالمكعبات الاسمنتية وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية وتجريفها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.

وشددت على أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، وإنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر الإرهاب وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، والتحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبره دعوات حقيقية وعلنية للقتل.

وقالت: إن صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون يعني ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، وإنما أيضاً تشجيعها والسماح بها، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريك كامل بالجريمة.

أخبار ذات صلة

(العربية): الوفد المصري تسلم ورقة من إسرائيل حول تبادل الأسرى وإعادة الإعمار

(العربية): الوفد المصري تسلم ورقة من إسرائيل حول تبادل الأسرى وإعادة الإعمار

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و342 إصابة جديدة بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و342 إصابة جديدة بالضفة وغزة

بكر أبو بكر: مؤتمر &#34;فتح&#34; سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة

بكر أبو بكر: مؤتمر "فتح" سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة

الاحتلال يغلق مداخل سبسطية بالمكعبات الاسمنتية

الاحتلال يغلق مداخل سبسطية بالمكعبات الاسمنتية

الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

حماس: عمليات المقاومة ستتواصل طالما بقي الاحتلال

حماس: عمليات المقاومة ستتواصل طالما بقي الاحتلال

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير ثائر حماد

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير ثائر حماد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب الحكومة الإسرائيلية باقتحام قواعد إرهاب المستوطنين واعتقال منفذي عملياتهم التخريبية

"الخارجية" تطالب الحكومة الإسرائيلية باقتحام قواعد إرهاب المستوطنين واعتقال منفذي عملياتهم التخريبية

بكر أبو بكر: مؤتمر &#34;فتح&#34; سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة

بكر أبو بكر: مؤتمر "فتح" سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة

الاحتلال يغلق مداخل سبسطية بالمكعبات الاسمنتية

الاحتلال يغلق مداخل سبسطية بالمكعبات الاسمنتية

الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

حماس: عمليات المقاومة ستتواصل طالما بقي الاحتلال

حماس: عمليات المقاومة ستتواصل طالما بقي الاحتلال

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير ثائر حماد

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير ثائر حماد

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

منوعات

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

عربي

مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

سوريا: إغلاق الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

سوريا: إغلاق الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في &#34;إكسبو 2020&#34;

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو 2020"

السعودية تُعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

السعودية تُعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها