الحكومة الإسرائيلية بصدد تقليص العمل من المكاتب بنسبة 50%





وأعلنت وزارة الصحة انه يخشى من إصابة ثلاثمائة وثمانين آخرين به.



من جانبها، أوصت وزارة الصحة بإدراج سبع دول إضافية الى القائمة الحمراء التي يحظر السفر اليها وهي الولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا، ويتعين مصادقة الحكومة على منع السفر ليبدأ سريان مفعوله منتصف ليلة بعد غد الثلاثاء بشرط اقراره في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية.



رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس الوزراء نفتالي بنيت اليوم (الأحد) بالاستعداد لتقليص العمل من المكاتب في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، وإتاحة العمل بالنصف الآخر من المنازل وذلك في مسعى للحد من انتشار متحور اوميكرون. وسيتم التصويت على المشروع من خلال استفتاء عبر الهاتف.الى ذلك، اكتشفت أربعون (40) إصابة جديدة بمتحور اوميكرون في إسرائيل، وبذلك يرتفع اجمالي المصابين بالمتحور الجديد الى 175، ومن بين المصابين 122 شخصا هم من المطعمين بجرعة ثالثة، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان).