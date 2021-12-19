شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة التاسعة والعاشرة والمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/42)، بالإضافة الى المواطنين حملة الجوازات المصرية للكشف الجديد رقم (2021/25).

وشددت الوزارة، على ضرورة أن يتواجد المسافرون في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مطالبة بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2021/42)

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