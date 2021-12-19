شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و342 إصابة جديدة بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و342 إصابة جديدة بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 68، طوباس 9، طولكرم 14، رام الله والبيرة 80، الخليل 45، جنين 24، نابلس 21، سلفيت 3، ضواحي القدس 1، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 47، طوباس 1، طولكرم 4، رام الله والبيرة 30، الخليل 82، جنين 16، نابلس 11، سلفيت 3، ضواحي القدس 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 55".

وسجلت حالة وفاة في دورا وأخرى في طوباس وحالة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 112 مريضا، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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