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بكر أبو بكر: مؤتمر "فتح" سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة

بكر أبو بكر: مؤتمر "فتح" سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أكاديمية "فتح" الفكرية بكر أبو بكر، إن مؤتمر "فتح الفكر السياسي والاجتماعي"، سلط الضوء على منهجية العمل النضالي الداخلي والخارجي للحركة، من خلال مناقشة المشاركين لعدة محاور ترتبط بشمولية الحركة، وعلاقتها بالسياسة والدين والثقافة والحداثة، إضافة إلى الفكر الاجتماعي والاقتصادي، والثقافة الوطنية والحضارة العربية.

وأضاف أبو بكر وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية، اليوم الأحد، أن المؤتمر يمثل عملية الانتقال من الهم النضالي اليومي، إلى مساحة أخرى ومنهجية فكرية متحررة من هذه الضغوط، من خلال خلق بيئة حوار داخل الحركة، للإضاءة على هذه المساحة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح فكرة ديمومة المؤتمر وغيره من المؤتمرات والندوات، لما لها من أهمية كبيرة في توجيه الوعي السياسي لكوادر الحركة، خاصة الشابة منها، لأن الجدوى تستمر باستمرار هذه المبادرات، ما يرتبط بتنظيم فكرٍ موحد لحركة فتح بالتوازي مع جهود القيادة السياسية.

وقال: إن المؤتمر كان عبارة عن حالة تفاكر وانتزاع للإبداع، من خلال عملية تحاورية ترتكز على أسس منهجية، من شأنها لفت نظر القيادة إلى بعض القضايا، في ظل انشغالها بقضايا مفصلية في القضية الفلسطينية ومجابهتها.

وأضاف أبو بكر أن أكاديمية حركة فتح تعمل على عدة برامج أساسية لها في مجال التعبئة والتدريب لكوادر الحركة، من خلال مجموعة من الدورات لأطرها التنظيمية، ابتداء من طلبة الثانوية مروراً بطلبة الجامعات إلى كافة كوادر الحركة، إضافة إلى سلسلة من الدراسات السياسية والتاريخية والاجتماعية والإدارية والنفسية.

يشار إلى أن فعاليات مؤتمر "حركة فتح الفكر السياسي والاجتماعي"، الذي نظمته أكاديمية فتح الفكرية "أكاديمية عثمان أبو غربية"، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اختتمت أمس السبت، في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، بالشراكة مع مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، ومفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية، وكافة مفوضيات الحركة، ومعهد السياسات العامة، ومركزي الناطور والانطلاقة للأبحاث والدراسات.

واشتمل على أربعة محاور رئيسية بمختلف مؤشراتها التفصيلية، وهي: "فتح والأفكار الشمولية"، و"الحركة بين السياسة والدين والثقافة والحداثة"، و"فتح والفكر الاجتماعي والاقتصادي"، إلى جانب طاولة مستديرة حول "الثقافة الوطنية والحضارة العربية".

وحضر المؤتمر نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، مفوض المنظمات الشعبية اللواء توفيق الطيراوي، وأعضاء اللجنة المركزية عباس زكي، وروحي فتوح، وصبري صيدم، ودلال سلامة، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية "عثمان أبو غربية" بكر أبو بكر، وعدد من أعضاء المجلسين الثوري والاستشاري، وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية، وممثلي المفوضيات، والنقابات والاتحادات، وبمشاركة عدد من كوادر الحركة في قطاع غزة والشتات عبر تقنية "زووم".

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