الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفحصت كاميرات مراقبة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال فحصت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهة محل تجاري في منطقة "أبو سود" غرب البلدة، يعود للمواطن عصام نعيم غنيم.يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباحا بلدة الخضر، واعتقلت المواطن فؤاد زكريا موسى، أثناء محاولته تخليص نجله كرم (12 عاما) من أيدي الجنود، واقتادتهما إلى مجمع مستوطنة "غوش عصيون ".