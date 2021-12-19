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شؤون فلسطينية

حماس: عمليات المقاومة ستتواصل طالما بقي الاحتلال

حماس: عمليات المقاومة ستتواصل طالما بقي الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن المقاومة حق مشروع وهي سبيل شعبنا للتحرير، وأن عملياتها ستتواصل لا محالة حتى دحر الاحتلال.

وأشاد مرداوي بمنفذي عملية "مستوطنة حومش"، مؤكدا أن مثل هذه العمليات هي من يردع المستوطنين وشبيبة التلال عن عربدتهم.

ولفت مرداوي إلى أهمية دعم المقاومين وتقديم الحماية لهم، وتعزيز صمود ذويهم، مستنكرا استمرار التعاون الأمني بين أجهزة السلطة وقوات الاحتلال ضد المقاومة والمقاومين.

وأكد أن حماس ومعها كل قوى المقاومة ستواصل نهج المقاومة مهم تعاظمة التضحيات، ولن يثنيها بطش العدو وتخاذل الأقربين.

وذكر أن مقاومة الاحتلال هو حق مشروع شرعا وقانونا، لن تطمسه دعاية العدو الكاذبة أو يوقفه تعاون أمني أو تطبيع وانبطاح.

وأشاد القيادي في حماس بتصدي المواطنين لعربدة المستوطنين، داعيا لتوسيع أعمال المقاومة الشعبية في كل شارع استيطاني وبؤرة، و"لنحرس أرضنا بكل السبل".

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