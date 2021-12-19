إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير ثائر حماد

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير ثائر حمّاد إلى العزل الانفرادي في سجن "نفحه".وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أنّ قرار العزل جاء تبعاً لقرار إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ توصيات الّلجنة التي حقّقت في قضية "نفق الحرية"، والتي كان من توصياتها تبديل مواقع الأسرى في الأقسام والغرف، ما رفضه الأسير حمّاد.يذكر أن الأسير حمّاد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وحُكم بالسجن 11 مؤبدا.