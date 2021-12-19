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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: قد ندخل الموجة الرابعة من (كورونا) ونحن بعيدون تمامًا من المناعة المجتمعية

الصحة بغزة: قد ندخل الموجة الرابعة من (كورونا) ونحن بعيدون تمامًا من المناعة المجتمعية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد: إن القطاع يعيش حالة من الاستقرار النسبي بعد الخروج من الموجة الثالثة التي عانينا فيها من جائحة (كورونا) خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف مجدي ضهير، نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة وسط مدينة غزة، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية البدء بتسجيل زيادة مضطردة في عدد الحالات اليومية المسجلة في غزة، متابعا: "قد نكون مقبلون على الدخول في الموجة الرابعة والتي كنا نحذر منها مراراً".

وأوضح أن هناك عوامل واضحة تدفع قطاع غزة نحو الدخول في الموجة الرابعة، منها عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في الشارع، والنسبة المتدنية لمن تلقى اللقاحات، الذين لا تزيد نسبتهم عن 27%، اضافة للتخوف من دخول سلالة أوميكرون الجديدة.

وتابع: "27% فقط من سكان قطاع غزة تلقوا اللقاح، فنحن بعيدون تمامًا من الوصول إلى مناعة المجتمع التي تحمينا من الدخول في موجات أخرى".

وأشار ضهير إلى أن 92% ممن أصيبوا خلال الموجة الثالثة في غزة كانوا من غير المطعمين، ونقول بأن اللقاح يوفر المناعة بنسبة 90%.

وذكر "نؤكد على خطورة فيروس كورونا على الحوامل، حيث يتسبب الحمل بخفض المناعة لدى السيدات، حسب احصائيات الوزارة أن جميع السيدات الحوامل وبنسبة 100% اللواتي فقدن أرواحهن نتيجة الاصابة بالفيروس جميعهن من غير المطعمات وعددهن 22 حالة وفاة".

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