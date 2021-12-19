شؤون فلسطينية

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان
إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس) إن الاجتماع الذي عُقد بين حركته وحركة الجهاد الإسلامي يأتي في سياق طبيعي للعلاقة المتجذرة والمشتركة بين الحركتيْن، و"تأكيداً على العلاقة الجيدة بينهما والاستمرار على درب المقاومة ومواجهة المحتل في ظل تصاعد حملات الإجرام الصهيونية في الضفة والمقدسات".

وأضاف رضوان في حديثه لـ(قناة الأقصى)، اليوم الأحد: "يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار التغول الصهيوني على أسرانا الأبطال والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار رضوان إلى أن الحركتيْن أكدتا على ضرورة دعم المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، مضيفاً "ليعلم الاحتلال الصهيوني أن جرائمه ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجيرأي عدوان على شعبنا، وسيواجه بمجابهة قوية من أبناء شعبنا".

وتابع رضوان: "كما أن الحركتين أكدتا على ضرورة مراكمة القوة والعمل المشترك لأن اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال هي لغة القوة".

وقال القيادي في حركة حماس: "إن القاء يؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين الحركتيْن، ويؤكد على رابطة الدم والبندقية لمواجهة الجرائم التي تهدد شعبنا"، مؤكداً أن الحركتيْن ترفضان أي ابتزاز لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولا يمكن تقديم أي ثمن سياسي مقابل رفع الحصار.

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