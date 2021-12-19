بسبب مضايقات الاحتلال.. إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأخلت مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، مدرستين في قرية تل غرب نابلس، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد مدير التربية والتعليم في نابلس طارق علاونة، أنه تم إخلاء مدرستي "روحي الهندي الأساسية"، و"ذكور تل الثانوية"، وذلك إثر محاولة قوات الاحتلال استفزاز الطلبة، الأمر الذي استدعى اخلاءهم، حفاظا على سلامتهم.وأفاد رئيس المجلس القروي منذر اشتية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بعد إخلاء المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.