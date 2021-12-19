إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي
أخلت مديرية التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، مدرستين في قرية تل غرب نابلس، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال طارق علاونة، مدير التربية والتعليم في نابلس: "إنه تم إخلاء مدرستي "روحي الهندي الأساسية"، و"ذكور تل الثانوية"، وذلك إثر محاولة قوات الاحتلال استفزاز الطلبة، الأمر الذي استدعى اخلاءهم، حفاظا على سلامتهم"، وفق (وفا).
بدوره، أفاد منذر اشتية، رئيس المجلس القروي، بأن مواجهات اندلعت بعد إخلاء المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
التعليقات