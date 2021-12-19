إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

طارق علاونة،

منذر اشتية،

رام الله - دنيا الوطنأخلت مديرية التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، مدرستين في قرية تل غرب نابلس، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالمدير التربية والتعليم في نابلس: "إنه تم إخلاء مدرستي "روحي الهندي الأساسية"، و"ذكور تل الثانوية"، وذلك إثر محاولة قوات الاحتلال استفزاز الطلبة، الأمر الذي استدعى اخلاءهم، حفاظا على سلامتهم"، وفق (وفا).بدوره، أفادرئيس المجلس القروي، بأن مواجهات اندلعت بعد إخلاء المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.