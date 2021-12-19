شؤون فلسطينية

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أخلت مديرية التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، مدرستين في قرية تل غرب نابلس، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال طارق علاونة، مدير التربية والتعليم في نابلس: "إنه تم إخلاء مدرستي "روحي الهندي الأساسية"، و"ذكور تل الثانوية"، وذلك إثر محاولة قوات الاحتلال استفزاز الطلبة، الأمر الذي استدعى اخلاءهم، حفاظا على سلامتهم"، وفق (وفا).

بدوره، أفاد منذر اشتية، رئيس المجلس القروي، بأن مواجهات اندلعت بعد إخلاء المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

بسبب مضايقات الاحتلال.. إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

بسبب مضايقات الاحتلال.. إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

محكمة الاحتلال ترفض التماس المعتقل أبو هواش

محكمة الاحتلال ترفض التماس المعتقل أبو هواش

الخارجية: نطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف (الإرهاب) اليهودي ضد الفلسطينيين العُزل

الخارجية: نطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف (الإرهاب) اليهودي ضد الفلسطينيين العُزل

المستشار المدهون: سنحقق الأمن بالمجتمع بنشر العدل بين الناس من خلال الأحكام الرادعة

المستشار المدهون: سنحقق الأمن بالمجتمع بنشر العدل بين الناس من خلال الأحكام الرادعة

(حماس) تعقب على اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في نابلس

(حماس) تعقب على اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في نابلس

الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال ضد الأسرى سيقابلها رد قوي من المقاومة

الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال ضد الأسرى سيقابلها رد قوي من المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مواطناً ونجله بعد استدعائهما للتحقيق

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مواطناً ونجله بعد استدعائهما للتحقيق

الاحتلال يعتقل ستة طلاب ويصيب العشرات بالاختناق بمواجهات بسعير شمال شرق الخليل

الاحتلال يعتقل ستة طلاب ويصيب العشرات بالاختناق بمواجهات بسعير شمال شرق الخليل

وزارة الأسرى تحذر من تداعيات استمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات

وزارة الأسرى تحذر من تداعيات استمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

منوعات

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

عربي

مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

سوريا: إغلاق الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

سوريا: إغلاق الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في &#34;إكسبو 2020&#34;

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو 2020"

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها