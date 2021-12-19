مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها



جاء ذلك في تصريح أدلى به السايح لوكالة (الأناضول)، عقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها "أمر حتمي".



وقال السايح: "فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها"، مضيفاً أنه "في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية".



وتابع: "ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل".



وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية قالت في بيان لها يوم الجمعة الماضي: "إن تأجيل الانتخابات أمراً محسوماً وواقعاً"، مؤكدة أن مفوضية الانتخابات هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه.





ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أما البرلمانية فموعدها المبرمج بعد 52 يوماً من الرئاسية.



رام الله - دنيا الوطنأكد عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الاحد، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها.