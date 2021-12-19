المستشار المدهون: سنحقق الأمن بالمجتمع بنشر العدل بين الناس من خلال الأحكام الرادعة





و أكد المدهون على أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على إنشاء هيئة جنايات خطيرة لتحقيق الردع وسرعة الفصل في قضايا الجنايات الخطيرة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، و جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس بوفد من وزارة الداخلية والأمن الوطني يرأسها وكيلها اللواء ناصر مصلح وبرفقته أركان الوزارة، وبحضور الأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتهنئة سعادته بمنصبه الجديد.



وأشار إلى ضرورة العمل ضمن سياسات منسجمة تربط المنظومة القضائية والأمنية، لتعزيز ثقة المواطن وتكريس انتمائه لوطنه والحفاظ على حقوقه وحرياته.



وأردف" سنعمل على تعزيز قيمة المواطنة ليستشعر المواطن أن لديه مؤسسات دولة ترعاه وتحرص عليه، لتصبح هي ملجأه وملاذه، وخاصة مؤسسة القضاء الذي يحتضن الجميع".



من جهته هنأ اللواء مصلح والوفد المرافق له رئيس المجلس، متمنيا له التوفيق في تطوير المنظومة القضائية بما يخدم تحقيق العدل، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في العلاقة التكاملية وتوطيدها لخدمة المواطنين.















رام الله - دنيا الوطنقال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "إن الأمن يتحقق في المجتمع بنشر العدل بين الناس، ومن خلال العقوبات الرادعة التي تصدرها المحاكم، وسياسات عقابية تنسجم مع الواقع الذي يعيشه القطاع، وتعزز إجراءات الأمن التي تقوم بها وزارة الداخلية".