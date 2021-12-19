إيران تعلن رصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

محمد هاشمي،

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس (كورونا) (أوميكرون)، لمسافر إيراني وصل حديثا من إحدى دول الجوار.وقالرئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، : "​​في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في إيران".وأضاف هاشمي أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.