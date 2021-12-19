شؤون فلسطينية

(حماس) تعقب على اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في نابلس

(حماس) تعقب على اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في نابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن اعتقال قوات الاحتلال الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار في نابلس محاولة يائسة لن تفت من عضد المقاومة، أو تنال من إرادة المنفذين أو عزيمتهم، وستظل جذوة المقاومة مشتعلة لمواجهة (إرهاب) الاحتلال وقطعان مستوطنيه. 

وأضاف القانوع: "نجدد إدانتنا لكل أشكال التنسيق الأمني مع العدو، وملاحقة المقاومين، وندعو من جديد إلى إنهاء كل أشكال التعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني".

وتابع: "نحيي رجال المقاومة، والشباب الثائرين في الضفة الغربية والقدس المحتلة الذين يواجهون غطرسة المحتل بكل بسالة وصمود، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى استدامة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، وتصعيد المقاومة بكل وسائلها".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)، شمال نابلس، الخميس الماضي، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين بجروح.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) قاما باعتقال أربعة فلسطينيين من منطقة السيلة الحارثية غرب جنين مشتبه بتنفيذيهم عملية إطلاق النار، وضبط السلاح المستخدم في تنفيذ العملية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال عملية الاعتقالات في منطقة جنين، جرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية. 

وأشارت إلى أنه تم إحالة المعتقلين المشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق النار، إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

بسبب مضايقات الاحتلال.. إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

بسبب مضايقات الاحتلال.. إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

محكمة الاحتلال ترفض التماس المعتقل أبو هواش

محكمة الاحتلال ترفض التماس المعتقل أبو هواش

الخارجية: نطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف (الإرهاب) اليهودي ضد الفلسطينيين العُزل

الخارجية: نطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف (الإرهاب) اليهودي ضد الفلسطينيين العُزل

المستشار المدهون: سنحقق الأمن بالمجتمع بنشر العدل بين الناس من خلال الأحكام الرادعة

المستشار المدهون: سنحقق الأمن بالمجتمع بنشر العدل بين الناس من خلال الأحكام الرادعة

الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال ضد الأسرى سيقابلها رد قوي من المقاومة

الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال ضد الأسرى سيقابلها رد قوي من المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخضر جنوب بيت لحم

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

رضوان: جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا ستبقى صواعق تفجير لأي عدوان

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مواطناً ونجله بعد استدعائهما للتحقيق

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مواطناً ونجله بعد استدعائهما للتحقيق

الاحتلال يعتقل ستة طلاب ويصيب العشرات بالاختناق بمواجهات بسعير شمال شرق الخليل

الاحتلال يعتقل ستة طلاب ويصيب العشرات بالاختناق بمواجهات بسعير شمال شرق الخليل

وزارة الأسرى تحذر من تداعيات استمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات

وزارة الأسرى تحذر من تداعيات استمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

منوعات

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

عربي

مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

مفوضية الانتخابات الليبية: لا مشاكل فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

سوريا: إغلاق الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

سوريا: إغلاق الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في &#34;إكسبو 2020&#34;

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو 2020"

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها