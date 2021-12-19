(حماس) تعقب على اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن اعتقال قوات الاحتلال الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار في نابلس محاولة يائسة لن تفت من عضد المقاومة، أو تنال من إرادة المنفذين أو عزيمتهم، وستظل جذوة المقاومة مشتعلة لمواجهة (إرهاب) الاحتلال وقطعان مستوطنيه.وأضاف القانوع: "نجدد إدانتنا لكل أشكال التنسيق الأمني مع العدو، وملاحقة المقاومين، وندعو من جديد إلى إنهاء كل أشكال التعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني".وتابع: "نحيي رجال المقاومة، والشباب الثائرين في الضفة الغربية والقدس المحتلة الذين يواجهون غطرسة المحتل بكل بسالة وصمود، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى استدامة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، وتصعيد المقاومة بكل وسائلها".وفي وقت سابق من فجر اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)، شمال نابلس، الخميس الماضي، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين بجروح.وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) قاما باعتقال أربعة فلسطينيين من منطقة السيلة الحارثية غرب جنين مشتبه بتنفيذيهم عملية إطلاق النار، وضبط السلاح المستخدم في تنفيذ العملية.وأوضحت الصحيفة أنه خلال عملية الاعتقالات في منطقة جنين، جرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية.وأشارت إلى أنه تم إحالة المعتقلين المشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق النار، إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم.