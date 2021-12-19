منظمة تشيد برفع الجزائريين أعلام فلسطين خلال بطولة كأس العرب بقطر



كما تقدم المتحدث الرسمي للمنظمة بخالص التهنئة للشعب الجزائري والمنتخب الجزائري والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتتويج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب 2021، بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين دون مقابل.



و أكدت المنظمة على أن المنتخب الجزائري يستحق كأس العالم والشعب الجزائري الحر الذي رفع أعلام فلسطين خلال بطولة كأس العرب بقطر يستحق تلك البطولة عن جدارة وتستحق الجزائر كأس العالم.



رام الله - دنيا الوطنتقدمت منظمة العدل والتنمية بالتهنئة للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون على فوز الجزائر بكأس العرب لعام 2021.